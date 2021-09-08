Похищенное имущество фигурант сдал в пункт приема лома.

В июле текущего года в МО МВД России «Ковровский» поступили сообщения о хищении москитных сеток с окон зданий, расположенных на территории учреждений в Коврове. Материальный ущерб, причиненный собственникам, составил более 12 000 рублей.Уточнив обстоятельства хищений, участковые уполномоченные полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний безработный местный житель.Местонахождение мужчины было установлено. В содеянном он сознался, пояснив, что в ночное время, когда на территории практически никого нет, демонтировал сетки, после чего обжог их и оставшиеся материалы сдал в пункт приема металла.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.