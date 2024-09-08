В МЧС напоминают, что разводить огонь на природе по-прежнему запрещено. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс. рублей
Из-за теплой и сухой погоды во Владимирском регионе установлен высокий класс пожарной опасности. Что может привести к ландшафтным пожарам.
Так, 7 сентября в дежурную часть ГУ МЧС региона поступил сигнал о подобном возгорании на территории областного центра.
Огнеборцы ликвидировали возгорание сухостоя на площади 0,35 га.
К счастью, никто не пострадал.
В МЧС напоминают, что разводить огонь на природе по-прежнему запрещено. Нарушителям грозит штраф до 20 тыс. рублей.