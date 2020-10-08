В последние дни количество волонтеров уменьшилось, кому-то надо на работу, кто-то специально брал отгулы, кто-то элементарно устал.

продолжаются. Семилетнего , пропавшего 28 сентября в Камешковском районе, разыскивают уже 10 суток.Прочесывается каждый километр. Радиус поисков постоянно расширяется. В последние дни количество волонтеров уменьшилось, кому-то надо на работу, кто-то специально брал отгулы, кто-то элементарно устал. Большинство добровольцев приезжают в выходные, говорят в отряде «Лиза Алерт». Поэтому помощь нужна. Поиски продолжают и сотрудники правоохранительных органов.Напомним, - родители, четверо детей и бабушка приехали в Россию из Луганской народной республики. Три года назад купили дом в Горках. Они благодарят всех людей, которые откликнулись на призыв о помощи.