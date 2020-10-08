Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им.М.Фирсова отмечает разу два юбилея.

Государственный вокально-хореографический ансамбль «РУСЬ» им.М.Фирсова отмечает разу два юбилея – 100-летие Якова Хохлова - первого художественного руководителя ансамбля и его создателя, а также 70-летие Михаила Фирсова, чье имя носит сегодня прославленный коллектив.23 октября ансамбль «РУСЬ» представит яркую праздничную программу «ЕДУТ ГОСТИ ВО ВЛАДИМИР». Она включает лучшие вокально-хореографические зарисовки из золотого фонда коллектива, песни и танцы разных областей России.