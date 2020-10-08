Владимирских врачей начали прививать от коронавируса. В 33 регион поступила первая партия вакцины. На этой неделе, 5 октября, прививки от коронавирусной инфекции сделали пока пятерым медикам.

Владимирских врачей начали прививать от коронавируса. В 33 регион поступила первая партия вакцины. На этой неделе, 5 октября, прививки от коронавирусной инфекции сделали пока пятерым медикам. Всего же в списке облздрава значатся 50 человек. Это медработники, которые работают на передовой, с ковидными больными. Именно их провакцинируют первыми. Елена Утемова, директор областного департамента здравоохранения: При проведении