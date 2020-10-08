В четверг, 8 октября, депутаты Госдумы обсудили с германскими коллегами отношения Москвы и Берлина на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

В четверг, 8 октября, депутаты Госдумы обсудили с германскими коллегами отношения Москвы и Берлина на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.Глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил, что Россия заинтересована в объективном расследовании произошедшего с блогером. Он попросил германских парламентариев посодействовать в получении российскими правоохранительными органами необходимых материалов."Упорное непредоставление России данной информации не позволяет нашим правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления истины в данном вопросе", – сказал Пискарев.В свою очередь германские депутаты бундестага выступили за дальнейший конструктивный диалог Москвы и Берлина. Они заявили, что потребуют от президента бундестага Вольфганга Шойбле дать официальный ответ на обращение думской комиссии.Ранее комиссия ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России предложила германским коллегам сформировать рабочую группу, которая займется контролем за развитием ситуации вокруг Навального. Комиссия изучила имеющиеся материалы и выяснила, что в России противоправных действий в отношении блогера не совершалось.