Российский научно-фантастический сериал Эпидемия попал в десятку лучших сериалов для знаменитой платформе Netflix. Ему удалось обойти культовых Гриффинов и Американскую семейку. Сюжет ..

Российский научно-фантастический сериал "Эпидемия" попал в десятку лучших сериалов для знаменитой платформе Netflix. Ему удалось обойти культовых "Гриффинов" и "Американскую семейку".Сюжет сериала повествует об эпидемии неизвестного вируса, который передается воздушно-капельным путем и быстро приводит к смерти человека. Власти начинают закрывать города, а люди стараются сбежать из них любыми способами и выжить. Действия разворачиваются вокруг одной из групп выживших, передает