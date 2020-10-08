Фигурант похищал в торговых точках шоколад, который впоследствии продавал по заниженной стоимости.

В конце августа в ОМВД России по Суздальскому району обратились представители одного из сетевых магазинов, расположенных в поселке Боголюбово, сообщившие, что неизвестный похитил из торгового зала 17 коробок с конфетами.Сотрудниками полиции были предприняты необходимые меры, направленные на розыск злоумышленника.Спустя несколько дней по подозрению в причастности к совершенному преступлению был задержан 23-летний безработный житель Владимира. В содеянном молодой человек сознался, пояснив, что похищенное продал по заниженной стоимости случайным знакомым.В дальнейшем была установлена причастность фигуранта ещё к четырем аналогичным хищениям шоколада из магазинов, расположенных в разных селах Суздальского района.Общая сумма причиненного ущерба превысила 19 000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 158 УК РФ (кража).