Дополнительные средства на развитие медицины выделил Владимир Сипягин.

270 млн рублей дополнительно выделены на борьбу с коронавирусом в рамках распоряжения администрации Владимирской области от 29.09.2020 № 814-р.Уже известно, как именно их потратят. 78,5 млн рублей пойдет на укрепление материально-технической базы медицинских организаций региона, которые приняли на себя основную нагрузку лечебного процесса. Например, в Городскую больницу №6 г. Владимира купят компьютерный томограф, модуль для него и лабораторное оборудование для диагностики COVID-19 на сумму 50 млн рублей. Также диагностическое оборудование поставят в учреждения, где проводится тестирование на Covid-19. Это Областная клиническая больница, Областной кожно-венерологический диспансер и Гусь-Хрустальная городская больница.На 50 млн рублей купят эффективные лекарственные препараты, рекомендованные Минздравом России для лечения больных коронавирусом. На средства индивидуальной защиты затратят Ещё 31,5 млн рублей, и еще 45 млн рублей – на приобретение экспресс-тестов для выявления COVID-1955 млн рублей направят на оплату услуг медицинских организаций по недостающему объёму ПЦР-тестирования.И еще 10 млн рублей направят на оплату отпускных медработников региона, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.