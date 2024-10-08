Ольга Бузова обещала скучать по родине.

Ольга Бузова обещала скучать по родине.Телеведущая и певица Ольга Бузова показала серию сторис в своем блоге, на который она прощается со своими родными и близкими. Стало ясно, что она уезжает из страны далеко и надолго, но вот, куда точно – звезда пока оставила в тайне. Она заинтриговала подписчиков своим фото из самолета, на котором написала, что будет скучать.Певица покинула Россию, отправившись творить историю, по ее собственному выражению. До этого она встретилась со своими подругами, а позже с отцом. В нежном видео с родителем, она сообщила, что девочки, похожие на отца, вырастают счастливыми женщинами. На что отец не остался в долгу и сообщил, что отцы от этого ее счастливее.Ольга Бузова восхищает многих россиян своим трудолюбием и упорством. Судя по ее соцсетям, она постоянно находится в движении и работе. Очередная поездка тому подтверждение. Ведь еще совсем недавно телеведущая вернулась из Колумбии, где проходили съемки "Звезды в джунглях", после этого певица успела провести несколько концертом и вот опять ее родные провожают ее.Ранее Бузова намекала на свою беременность, однако поклонники не поверили знаменитости. Ведь с таким плотным графиком невозможно так легко переносить беременность, считают в Сети. Однако поклонники Олиного таланта надеются, что их кумир еще успеет обрести как личное счастье, так и познает радость материнства.