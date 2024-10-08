«История Владимирской области в семейном архиве». Жители региона собирают фотографии и документы о своих предках. Снимки родных и дорогих людей представлены на выставке государственного

«История Владимирской области в семейном архиве». Жители региона собирают фотографии и документы о своих предках. Снимки родных и дорогих людей представлены на выставке государственного архива Владимирской области. С участниками патриотического проекта встретился первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов. Дмитрий Лызлов, первый зам. губернатора Владимирской области Наш областной государственный архив проводит большую достаточно работу. Не менее важным