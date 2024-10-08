Настоящие советские котлеты – это классика русской кухни.
Настоящие советские котлеты – это классика русской кухни.
Советские котлеты отличаются от современных своим простым составом и технологией приготовления. Обычно они делаются из смеси свиного и говяжьего фарша, иногда с добавлением курицы. Также в состав входят лук, чеснок, белый хлеб, замоченный в молоке, соль и перец. Часто используются панировочные сухари для создания хрустящей корочки.
Особенностью советских котлет является их вкус и текстура. Они обычно более плотные и однородные по сравнению с современными котлетами, которые могут содержать различные наполнители и специи. Также стоит отметить, что советские котлеты часто готовятся без добавления дополнительных жиров и масел, что делает их более здоровым вариантом по сравнению с некоторыми современными блюдами.
РЕЦЕПТ
Ингредиенты
Фарш свиной или говяжий — 500 грамм
Лук репчатый — 1 штука
Чеснок — 2 зубчика
Белый хлеб — 1 кусочек
Молоко — 50 мл
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Панировочные сухари — для обсыпки
Растительное масло — для жарки
Приготовление
Подготовьте фарш:
В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук и чеснок.
Добавьте соль и перец по вкусу.
Хорошо перемешайте.
Приготовьте заправку:
Замочите белый хлеб в молоке до мягкости.
Затем отожмите хлеб и добавьте к фаршу.
Еще раз хорошо перемешайте.
Формируйте котлеты:
Смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал.
Разделите фарш на порции и сформируйте котлеты.
Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.
Жарьте котлеты:
Нагрейте сковороду с растительным маслом.
Выложите котлеты на сковороду и жарьте на среднем огне около 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими:
Подавайте котлеты сразу после приготовления с картофельным пюре или овощным салатом.
Приятного аппетита!