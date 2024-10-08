Настоящие советские котлеты – это классика русской кухни.

Настоящие советские котлеты – это классика русской кухни.Советские котлеты отличаются от современных своим простым составом и технологией приготовления. Обычно они делаются из смеси свиного и говяжьего фарша, иногда с добавлением курицы. Также в состав входят лук, чеснок, белый хлеб, замоченный в молоке, соль и перец. Часто используются панировочные сухари для создания хрустящей корочки.Особенностью советских котлет является их вкус и текстура. Они обычно более плотные и однородные по сравнению с современными котлетами, которые могут содержать различные наполнители и специи. Также стоит отметить, что советские котлеты часто готовятся без добавления дополнительных жиров и масел, что делает их более здоровым вариантом по сравнению с некоторыми современными блюдами.РЕЦЕПТИнгредиентыФарш свиной или говяжий — 500 граммЛук репчатый — 1 штукаЧеснок — 2 зубчикаБелый хлеб — 1 кусочекМолоко — 50 млСоль — по вкусуПерец черный молотый — по вкусуПанировочные сухари — для обсыпкиРастительное масло — для жаркиПриготовлениеПодготовьте фарш:В миске смешайте фарш, мелко нарезанный лук и чеснок.Добавьте соль и перец по вкусу.Хорошо перемешайте.Приготовьте заправку:Замочите белый хлеб в молоке до мягкости.Затем отожмите хлеб и добавьте к фаршу.Еще раз хорошо перемешайте.Формируйте котлеты:Смочите руки водой, чтобы фарш не прилипал.Разделите фарш на порции и сформируйте котлеты.Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях.Жарьте котлеты:Нагрейте сковороду с растительным маслом.Выложите котлеты на сковороду и жарьте на среднем огне около 5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.Подавайте горячими:Подавайте котлеты сразу после приготовления с картофельным пюре или овощным салатом.Приятного аппетита!