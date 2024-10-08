Аврора Киба сняла ролик на тему ее романа с Григорием Лепсом.

Аврора Киба сняла ролик на тему ее романа с Григорием Лепсом.В июле этого года Григорий Лепс шокировал общественность, появившись на светском мероприятии в компании 18-летней девушки. Тогда все принялись гадать, кем же на самом деле приходится певцу Аврора Киба. Поклонниками и журналистами строились разные предположения: от возлюбленной до внучки, ведь разница в возрасте между партнерами достаточно велика.Однако, видимо, влюбленных это совсем не смущает, ведь, как позже стало известно, Аврора является невестой исполнителя хита "Самый лучший день". Он давно знаком с ее родителями, хотя они не сразу одобрили такие отношения. Лепс баловал свою подругу подарками и возил отдыхать в Турцию, где их также сопровождала мама Кибы.В начале года девушка уехала от своего избранника в Лондон, чтобы учиться на дизайнера. Как дальше будут складываться отношения пары на расстоянии, покажет время. А пока Аврора публикует романтичные посты и не думает забывать своего возлюбленного, оставшегося в России.Накануне 18-летка Лепса и вовсе высмеяла их разницу в возрасте. Она сняла шуточный ролик. В нем подруга говорит, что влюбилась в парня, который старше на 5 лет. Аврора в ужасе убегает от нее.Скорее всего, вопрос, все лето витавший в воздухе вокруг Кибы и Лепса, до такой степени надоел молодой избраннице певца, что она решила публично показать свое отношение к нему через иронию.