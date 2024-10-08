Область в целом набрала 81,4 балла, что соответствует среднему уровню.

Владимирская область представила результаты нового мониторинга «Индекс качества общего образования», проведенного Рособрнадзором. В скрининге, который охватил 241 из 318 учебных заведений региона, наиболее высокие показатели показали гимназия №6 Мурома, средняя школа №6 Вязниковского района, гимназия №3 Владимира и средняя школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов Александровского района.Эти учебные заведения стали лидерами в регионе по качеству образования.Область в целом набрала 81,4 балла, что соответствует среднему уровню. Мониторинг также выявил необходимость обратить внимание на преемственность в выборе предметов выпускниками 9-х и 11-х классов, что может свидетельствовать о недостаточном профессиональном самоопределении школьников. Напомним, ранее мы писали, что