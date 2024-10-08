В этот период подача документов осуществляется только через почтовую службу или очно в приёмной суда.

С 7 октября 2024 года временно недоступны онлайн-сервисы Государственной автоматизированной системы «Правосудие» из-за технических проблем. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Из-за этого пока недоступен доступ к сайтам. В этот период подача документов осуществляется только через почтовую службу или очно в приёмной суда. Она находится по адресу: Владимир, улица Разина, дом 22-б, кабинет 106.Дополнительная информация о восстановлении работы сервисов будет сообщена позже. Напомним, ранее мы писали, что