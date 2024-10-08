Сервисы Государственной автоматизированной системы «Правосудие» по техническим причинам с 7 октября не работают. Когда сайты вновь будут доступны, неизвестно, сообщает объединенная

Сервисы Государственной автоматизированной системы «Правосудие» по техническим причинам с 7 октября не работают. Когда сайты вновь будут доступны, неизвестно, сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области. Из пресс-релиза объединенной пресс-службы судов Владимирской области С 07.10.2024 недоступны сайты, расположенные на ресурсе sudrf.ru: официальные сайты судов общей юрисдикции, сервис «Электронное правосудие», электронная почта судов общей юрисдикции, сайты органов