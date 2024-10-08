Причиной происшествия могло стать нарушение правил дорожного движения со стороны погибшего.

Вечером 7 октября на трассе «Малышево - Красная Горбатка» произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль марки «Тойота» и грузовик «Газель». В результате аварии трагически погиб 64-летний водитель «японца».По предварительным данным регионального ГАИ, причиной происшествия могло стать нарушение правил дорожного движения со стороны погибшего: выезжая на главную дорогу, он не уступил дорогу грузовику. Расследование продолжается.Напомним, ранее мы писали, что