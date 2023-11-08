Народный фронт передал 2 тонны гуманитарной помощи для владимирских бойцов 2 тонны гуманитарной...

Народный фронт передал 2 тонны гуманитарной помощи для владимирских бойцов2 тонны гуманитарной помощи для владимирских бойцов привез на передовую Народный Фронт.Груз собрали жители Владимирской области. В посылках- всё самое необходимое. Строительные инструменты, теплые вещи, сухие пайки, блиндажные свечи. Также бойцам привезли палатку, рассчитанную на 16 человек. За 4 дня активисты президентского движения посетили 4 точки в зоне специальной военной операции. Передали бойцам и талисманы от владимирского серебряного волонтёра Людмилы Вершининой.Бойцы поблагодарили всех, кто принимает участие в гуманитарной миссии Народного Фронта- проекте "Всё для Победы!"