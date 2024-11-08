Выпал выходной? Самое время провести его всей семьей в торговом центре «Черемушки»! Для начала можно избавиться от грязных вещей и заняться стиркой. Так, на первом этаже разместилась

Выпал выходной? Самое время провести его всей семьей в торговом центре «Черемушки»! Для начала можно избавиться от грязных вещей и заняться стиркой. Так, на первом этаже разместилась современная прачечная самообслуживания. Постирать и посушить вещи вы сможете всего от 200 рублей! Одеяла, пуховики, занавески и многое другое станет безупречно чистым всего за 2 часа. Сеть прачечных