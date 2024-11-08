Срок для устранения нарушений установлен до мая 2024 года.

Надзорные органы выявили серьезные нарушения в питании детей в детских садах. В Александровском районе обнаружено несоответствие стандартам СанПиН по калорийности пищи, а в Гусь-Хрустальном – наличие опасного антибиотика в сухом молоке, поставляемом компанией ПК «Милана». В результате Россельхознадзор отозвал декларацию соответствия на эту продукцию.Кроме того, Роспотребнадзор выявил проблемы в детском саду города Струнино, включая аварийное состояние пищеблока и разбитые дорожки. Срок для устранения нарушений установлен до мая 2024 года, однако работы по восстановлению дорожек перенесены на 2025 год. В итоге, суд обязал учреждение и районную администрацию привести в порядок территорию в течение 9 месяцев.