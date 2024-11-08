Рабочие варят основание для нового ограждения на Клязьменском мосту. Несколько секций уже установили. Для пешеходов проход по этой стороне пока закрыт, все в целях безопасности. Другая

Рабочие варят основание для нового ограждения на Клязьменском мосту. Несколько секций уже установили. Для пешеходов проход по этой стороне пока закрыт, все в целях безопасности. Другая сторона, правая, как ехать из города в сторону Загородного, для прогулок свободна, но в любом случае стоит быть осторожнее. Насчет точных сроков замены, как делятся в горадминистрации, пока сказать