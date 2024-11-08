В группировку вошли 33-летний житель Владимира и три его пособников из Центральной Азии.

Во Владимирской области задержана преступная группа, состоящая из 33-летнего жителя Владимира и троих его пособников из Центральной Азии. По данным следствия, с октября 2022 года по май 2024 года они незаконно помогли 600 иностранцам оформить фиктивные миграционные карты и зарегистрироваться на учет за деньги.Сотрудники СУ СКР и УФСБ региона возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ, касающейся организации незаконного пребывания иностранных граждан. Все четверо участников группы помещены в следственный изолятор.Напомним, ранее мы писали, что