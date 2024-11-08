Областной кубок КВН пройдет во Владимире 11 ноября. Он состоится в 18:30 в зале ОДКиИ. На сцену выйдут 120 веселых и находчивых студентов, которые несколько месяцев готовились к этому событию.

Областной кубок КВН пройдет во Владимире 11 ноября. Он состоится в 18:30 в зале ОДКиИ. На сцену выйдут 120 веселых и находчивых студентов, которые несколько месяцев готовились к этому событию. Всего выступят 13 команд из колледжей и ВУЗов области. Они представят зрителям и жюри конкурс «Приветствие» – это свободный юмористический формат, где каждая команда представляет