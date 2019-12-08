Из-за повышенной занятости, постоянных гастролей и бессчетного количества съемок многие представители шоу-бизнеса запускают свое здоровье. Проблемы не обошли стороной и Анну Семенович.

Из-за повышенной занятости, постоянных гастролей и бессчетного количества съемок многие представители шоу-бизнеса запускают свое здоровье. Проблемы не обошли стороной и Анну Семенович.Высококвалифицированный хирург заявил, что у телеведущей явные признаки гормональной перестройки. На это указывает усиленный рост груди. К слову, у светской львицы шестой размер.По словам врача, Анне давно следовало обратиться к специалисту. Ведь при наличии изначально большой груди следует регулярно и тщательно обследоваться."Как минимум УЗИ на современных аппаратах или маммография, осмотр онколога-маммолога и, обязательно эндокринолога!", – пояснил доктор.Если годами не обращать на это внимания, последствия могут быть необратимыми. Так, есть риск возникновения опухолевых заболеваний железы, в том числе онкологического заболевания.6 Ноя 2019 в 1:37 PSTЛучше всего в такой ситуации сделать коррекцию груди, уменьшив ее размер хирургическим путем. Но перед этим необходимо скорректировать уровень гормонов."Возможно, в случае с Семенович не была достигнута стабилизация гормонального фона, стабилизация психо-эмоционального состояния, что после операции могло повлиять на очередной виток обострений и дестабилизации организма", – предположил Федоров.