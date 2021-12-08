Предварительно судебные приставы запретили регистрационные действия в отношении грузового автомобиля и заводского погрузчика

Судебным приставам Ковровского района удалось добиться взыскания налогов на сумму более 5 млнрублей с местного предприятия станкостроительной отрасли.Разъяснив последствия неуплаты долга в установленный срок, блюстители закона простимулировали руководство завода не только словом, но и делом: было наложено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, а также приостановлено пользование рабочим автотранспортом - тентованным грузовиком и погрузчиком.В результате примененных мер должник погасил долг по налогам в полном объеме. Исполнительное производство в отношении предприятия завершено. Более 5 миллионов рублей поступило госказну.