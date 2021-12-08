Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко рассказал, какую мысль американский лидер Джо Байден должен донести своему российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров.

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, какую мысль американский лидер Джо Байден должен донести своему российскому коллеге Владимиру Путину во время переговоров.Во вторник вечером, 7 декабря, состоится онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщали в Кремле, главы двух государств обсудят договоренности, достигнутые в Женеве летом, расширение НАТО на восток, а также ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и Украине.И вновь вопросы, касающиеся Киева, будут решаться без Киева. Петр Порошенко надеется, что Байден донесет до Путина мысль: ничего об Украине без Украины. Лидер "Европейской солидарности" считает важным объяснить западным партнерам необходимость координирования действий с украинским руководством.Кроме того, Порошенко хочет, чтобы американский лидер заявил российскому коллеге: Москва не должна иметь право накладывать вето на вступление Украины в НАТО и препятствовать расширению Североатлантического альянса на восток. По словам украинского политика, также необходимо как можно быстрее возобновить работу "нормандской четверки", а для координации назначить спецпреда США.А еще экс-президент Украины считает, что инициатива Москвы о гарантиях безопасности может быть рассмотрена только тогда, когда завершится конфликт в Донецкой и Луганской областях, а Крым вновь станет украинским.Во время брифинга Порошенко назвал Байдена профессионалом, любящим Украину. Мол, американский лидер очень хорошо разбирается в вопросах, которые касаются Киева.