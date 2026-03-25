В Муроме гендиректор коммерческой фирмы признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. В 2023 году его организация строила станции

В Муроме гендиректор коммерческой фирмы признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта. В 2023 году его организация строила станции водоподготовки для водоснабжения села Панфилово Муромского района. Объекты возводились в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Подрядчик через подконтрольную организацию приобрёл 2 станции водоподготовки стоимостью 4,8 млн каждая, являющиеся более дешёвым