В Москве прошло награждение победителей 11-го Всероссийского конкурса работников спортивных...
В Москве прошло награждение победителей 11-го Всероссийского конкурса работников спортивных школ.
В
номинации "Директор" первое место занял Александр Михайлов - он
руководит камешковской школой "Триумф", в 2022 году ей исполняется 25
лет. Ее воспитанники достигли высоких результатов в тяжелой атлетике, самбо,
пауэрлифтинге. Награду нашему земляку вручил министр спорта Олег Матыцин. Всего
в конкурсе участвовали 94 номинанта из 41 субъекта страны.