В Москве прошло награждение победителей 11-го Всероссийского конкурса работников спортивных...

В Москве прошло награждение победителей 11-го Всероссийского конкурса работников спортивных школ.номинации "Директор" первое место занял Александр Михайлов - онруководит камешковской школой "Триумф", в 2022 году ей исполняется 25лет. Ее воспитанники достигли высоких результатов в тяжелой атлетике, самбо,пауэрлифтинге. Награду нашему земляку вручил министр спорта Олег Матыцин. Всегов конкурсе участвовали 94 номинанта из 41 субъекта страны.