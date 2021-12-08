Не захотел пойти за алкоголем и поссорился со знакомой, а после нанес смертельный удар. Жителя Меленок приговорили к длительному сроку лишения свободы за причинение смерти женщине. Об этом

Не захотел пойти за алкоголем и поссорился со знакомой, а после нанес смертельный удар. Жителя Меленок приговорили к длительному сроку лишения свободы за причинение смерти женщине. Об этом сообщает региональный Следком. 49-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следствием и судом установлено, что с 30 июня по