Он признал, что занимает высшее положение в преступной иерархии.

Во Владимире приговорили к 10 годам колонии. Он признал, что занимает высшее положение в преступной иерархии. Ранее Алхас Гудаутский отбывал наказание во Владимирском централе.Он был коронован в середине 1990-х. В ноябре 2019 года, находясь в СИЗО-1, во время проверки он указал свой статус.«В учреждении он нарушал правила содержания. Перекрикивался с арестованными и осужденными из других камер, и сообщил им свою уголовную кличку», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате на него завели уголовное дело по редкой уголовной статье №210. Прокурор затребовал для обвиняемого 10 лет в тюрьме особого режима. Суд согласился.Приговор в законную силу пока не вступил.