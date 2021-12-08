На протяжении всей первой недели декабря статистика ковид-летальности не опускалась ниже 20 случаев за день.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 26 человек. Об этом 8 декабря сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2754 летальных исхода.При этом 56 921 больной Covid-19 оправился от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 188 пациентов.На протяжении всей первой недели декабря статистика ковид-летальности не опускалась ниже 20 случаев за день. При этом