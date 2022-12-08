Актер пережил множество любовных неудач.

Актер пережил множество любовных неудач.Александр Самойленко запомнился публике в образах веселого доктора Антонова из "Папиных дочек" и мага-перевертыша Ильи из "Ночного дозора" и "Дневного дозора". Сегодня актер не только востребован в профессии, но и счастлив в личной жизни. Однако не все знают, сколько трудностей ему пришлось преодолеть.Будущий артист появился на свет в 1964 году и вырос в семье ученого и учительницы. В отличие от родителей, Александр не слишком тяготел к науке. В школьные годы он увлекался творчеством и занимался в театральном кружке, а после получения аттестата окончательно решил связать жизнь с искусством и отправился покорять Москву. Самойленко удалось поступить в Щукинское училище с первой же попытки.Увы, творческий путь актера оказался нелегким. Получив диплом, он долгое время перебивался мелкими ролями и был вынужден работать не по профессии. Александр трудился администратором в театре, занимался бизнесом, но не терял надежду проявить свой талант. А с окончанием 90-х в его жизни наступил новый этап.Самойленко не только был принят в труппу театра, но и получил первую главную роль в сериале "Маросейка, 12". А через пару лет на артиста свалилась настоящая слава. Зрители буквально влюбились в него после выхода на экраны картины "Олигарх". С тех пор популярность талантливого актера крепла с каждым новым проектом.Личная жизнь звезды тоже складывалась непросто. Первую серьезную любовь Александр встретил еще в студенческие годы. Вскоре возлюбленная Инесса стала его женой, а в 1986 году у пары родился сын Степан. К сожалению, появление наследника не смогло скрепить ранний союз. Через некоторое время супруги расстались из-за измен артиста.Второй брак Самойленко закончился не менее печально. Через некоторое время после развода с первой женой актер встретил новую избранницу Елену. Влюбленные поженились и стали родителями сына Саши, но вскоре семья распалась.Третьей женой артиста стала буфетчица Евгения, которая была на 19 лет моложе его. Этот союз подарил звезде младшего сына Прохора и просуществовал восемь лет. А в 2015 году супруги развелись, и Александр окончательно потерял надежду обрести счастье в личной жизни. Но все изменилось, когда в его жизни появилась молодая продюсер Наталья Громова.Несмотря на 22-летнюю разницу в возрасте, влюбленным удалось сделать друг друга счастливыми. В 2019 году избранница подарила актеру дочку Еву. Александр старается проводить с семьей и наследниками все свободное время, хотя работы в его жизни по-прежнему много. В свои 58 лет Самойленко регулярно снимается и появляется на экранах.