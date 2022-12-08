Ленинский районный суд города Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По данным пресс-службы

Ленинский районный суд города Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции. По данным пресс-службы СледКома РФ по Владимирской области, 4 ноября обвиняемого привезли в наркологический диспансер, чтобы провести медосвидетельствование. Выяснилось, что мужчина был пьяным за рулем. После диалога с полицейским, мужчина взбесился и ударил полицейского головой,