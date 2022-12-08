Фешенебельный ресторан, заходит клиент, садится.
- Официант! Чашку кофе и свежую газету!
- Пожалуйте, сэр.
Через некоторое время.
- Официант! Кофе без сахара.
- Минуточку.
Официант достает серебряную ложку из нагрудного кармана сюртука,
берет ей сахар из сахарницы и кладет в чашку, размешивает.
- Скажите, любезный, в вашем ресторане у всех официантов такие
ложки?
- А как же! Ведь у нас ресторан высшей категории, у нас все
стерильно.
- Да? А что это за веревочка у вас торчит из брюк?
- Ну это от ширинки: она привязана к замку молнии.
Когда нам нужно по малой нужде сходить, мы тянем за нее,
и ширинка растегивается или застегивается. Все стерильно!
- Как мило! А как же вы заталкиваете свой %^&* обратно?
- Ложечкой,
еще анекдот!