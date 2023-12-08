Со своей жертвой обвиняемый познакомился на сайте знакомств. Приехав на первое свидание, мужчина увидел у новой знакомой автомобиль. Вторая встреча закончилась убийством. Преступление

Со своей жертвой обвиняемый познакомился на сайте знакомств. Приехав на первое свидание, мужчина увидел у новой знакомой автомобиль. Вторая встреча закончилась убийством. Преступление произошло в октябре прошлого года, сообщили в прокуратуре области. Злоумышленник попросил женщину встретить его с работы с одного из промышленных предприятий города Коврова, чтобы провести второе свидание. Но романтичному вечеру не суждено