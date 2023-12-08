В каких городах и районах Владимирской области зафиксирован наибольший рост заболеваемости...

В каких городах и районах Владимирской области зафиксирован наибольший рост заболеваемости коронавирусом?Роспотребнадзор по Владимирской области сообщает, что на территории региона регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Показатель на 100 тыс. увеличился на 13,2%. Циркулирующим штаммом является «Омикрон» и его геноварианты.За 48-ю неделю 2023 года лабораторно подтверждено 1 006 случаев заболевания:225 сл. - в городе Владимире;205 сл. - в Ковровском районе;162 сл. - в Юрьев-Польском районе.Менее 100 случаев заболевания коронавирусом:98 сл.- в Гусь-Хрустальном районе;86 сл. - в Муромском районе;31 сл. - в городе Радужный;по 29 сл. - в Гороховецком и Александровском районах;26 сл. - в Кольчугинском районе;25 сл. - в Камешковском районе;23 сл. - в Суздальском районе;22 сл. - в Вязниковском районе;по 15 сл. - в Киржачском и Селивановском районах;5 сл. - в Судогодском районе;по 4 сл. - в Меленковском и Собинском районах;2 сл. - в Петушинском районе.Уточняется, что в 98% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции.Фото: pxfuel.com