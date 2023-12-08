В каких городах и районах Владимирской области зафиксирован наибольший рост заболеваемости...
В каких городах и районах Владимирской области зафиксирован наибольший рост заболеваемости коронавирусом?
Роспотребнадзор по Владимирской области сообщает, что на территории региона регистрируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Показатель на 100 тыс. увеличился на 13,2%. Циркулирующим штаммом является «Омикрон» и его геноварианты.
За 48-ю неделю 2023 года лабораторно подтверждено 1 006 случаев заболевания:
225 сл. - в городе Владимире;
205 сл. - в Ковровском районе;
162 сл. - в Юрьев-Польском районе.
Менее 100 случаев заболевания коронавирусом:
98 сл.- в Гусь-Хрустальном районе;
86 сл. - в Муромском районе;
31 сл. - в городе Радужный;
по 29 сл. - в Гороховецком и Александровском районах;
26 сл. - в Кольчугинском районе;
25 сл. - в Камешковском районе;
23 сл. - в Суздальском районе;
22 сл. - в Вязниковском районе;
по 15 сл. - в Киржачском и Селивановском районах;
5 сл. - в Судогодском районе;
по 4 сл. - в Меленковском и Собинском районах;
2 сл. - в Петушинском районе.
Уточняется, что в 98% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции.
Фото: pxfuel.com