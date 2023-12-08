Владимирский художник Денис Молодкин изобразил Слово о полку Игореве на трёх иконных досках. Их...

Владимирский художник Денис Молодкин изобразил "Слово о полку Игореве" на трёх иконных досках.Их общий вес 60 килограммов! На такое масштабное произведение мстёрского художника Дениса Молодкина вдохновило сказание о походе русского князя Игоря на половцев. Какие пигменты для этого использует художник и что за цвета олицетворяют Русь и самого князя Игоря? Узнала Вера Куликова.Здесь это часть Руси. Это русская часть там половецкая. Два противоборствующие. Это русские города они переходят в такие деревья.Сказание о походе русского князя Игоря на половцев - в красках. Это будет триптих, рассказывает Денис Молодкин. Свое "Слово о полку Игореве" мстерский художник пишет на 3-х иконных досках. Общим весом в 60 килограммов.Денис Молодкин, член Мстёрского отделения Союза художников России:- Я долго думал на чем писать все-таки решил на иконных досках. В этом тоже есть какой-то символизм, то есть материал тоже важен и посчитал что на каком-то оргалите, на каком-то подрамнике это будет не столь аутентично что ли этой теме, потому что это 12 век!Подлинность во всем. Для изготовления красок художник использует природные минеральные пигменты. Разводит их яичным желтком. Вот это, например, ртутная киноварь. Редкая сегодня. Красный цвет присутствует на многих старинных образах. На триптихе кисти Дениса Молодкина красный и золотой олицетворяют Русь и князя Игоря.Денис Молодкин, член Мстёрского отделения Союза художников России:- Солнце затмение с текстами будет! Битва. Собственно здесь побитые пловцы. Игорь да! Момент как бы начало его пленения, то есть пленяют его силы какие-то , то есть как степь сама его хватает. Мне потому что скучно было, неинтересно. Когда его какие-то всадники на аркане.Слово о полку Игореве- героический эпос об отважном походе князя небольшого Новгород -Северского княжества Игоря Святославовича на половцев в 1185 году. Вопреки грозному предзнаменованию- солнечному затмению- Игорь ведет свои войска против всей мощи половецкой степи. Художник изобразил князя несломленным, бьющимся, стремящимся победить.Денис Молодкин, член Мстёрского отделения Союза художников России:- Хотя он, конечно, он проиграл и попал в плен. И в принципе герой такой со знаком минус больше, чем со знаком плюс. Он такой безбашенный. Он да отражает русский характер. Он вот на авось попёр. Даже не получив благословения, что было очень плохо в то время! Вот он на авось пошел туда кинулся в эту битву, бездумно, с такой отвагой, хотелось ему славы.В истории художника из Мстёры князю при помощи птиц, зверей, реки Донца удается бежать. И художественный рассказ завершается здравицей Игорю, его брату, сыну, дружине.По словам Дениса Молодкина, этот триптих для него- работа знаковая. По словам миниатюриста- иконописца он готовился к ней много лет. Символично, рассказывает автор, что события происходят в тех же местах, где сейчас проходит специальная военная операция.Денис Молодкин, член Мстёрского отделения Союза художников России:- Я к этой работе подходил 5 лет, наверное, если не больше. Сделал рисунок и хотел уже писать, но видимо какая-то пауза была и понял , что надо делать все не так. Рисунок этот оставил. И вот еще не началась СВО , я уже начал эту работу!Главное для мастера- соблюсти детали. В них- историческая правда, уверен автор.Денис Молодкин, член Мстёрского отделения Союза художников России:- Пикирующий сокол- это один из князей. Это его знак был. У них тогда были бунчуки у всех даже флагов еще не было. Они только начали появляться и на них был изображен только православный крест. Никаких ликов Спасителей не было в то время! Это ошибка если сделать лик Спасителя. Это появилось в 15 -16 веке.Триптих известный мстёрский художник представит в Москве. Выставка намечена на октябрь 2024-ого.Вера Куликова, Андрей Беляков. Вести-Владимир.