Накануне состоялся хоккейный матч между Вашингтон Кэпиталз и Филадельфией Флайерз. В ходе игры завязалась жестокая драка.

Накануне состоялся хоккейный матч между "Вашингтон Кэпиталз" и "Филадельфией Флайерз". В ходе игры завязалась жестокая драка.Участником потасовки стал левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Он столкнулся сразу с двумя соперниками -защитником "Филадельфии" Трэвисом Санхаймом и нападающим Трэвисом Конечны. Конечно, в Сети тут же появилась запись их драки.К сожалению, рукоприкладство негативно отразилось на Овечкине. Из его показателя полезности вычли два очка. При этом результативными действиями Александр не отличился.Отметим, в этой игре победу одержала команда "Филадельфия Флайерз" со счетом 3:2. Это их первая победа после четырех поражений, сообщает .Ovechkin casually taking on both Konecny and Sanheim by himself.Sanheim is actually pretty big-TK is 230lbs of spite and vinegar ziploced into one smol fighty boy-but they're still just. Not a match for Ovi. Caps' captain is big & big mad. ��‍♀️— b. (@youripides)