Стражи правопорядка вручили воспитанникам Центра сладкие подарки и игрушки.

В канун Нового года в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции побывали в гостях у ребят социально-реабилитационного центра, расположенного в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области.Учитывая эпидемиологическую обстановку, встреча состоялась на улице. Стражи порядка поздравили ребят с Новым годом, пожелали им хорошего настроения, исполнения всех желаний и успехов в учебе на протяжении всего будущего года.Стражи правопорядка провели профилактические беседы, напомнив о важности соблюдения правил личной безопасности на улице и в быту.В завершение встречи полицейские вручили воспитанникам Центра сладкие подарки и игрушки. Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей и пригласили прийти снова.