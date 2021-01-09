Последствия, связанные со злоупотреблением вредных продуктов, могут усугубить течение коронавируса или повысить риск заражения инфекцией.

Последствия, связанные со злоупотреблением вредных продуктов, могут усугубить течение коронавируса или повысить риск заражения инфекцией. Об этом рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева в интервью«Российской газете»При этом она добавила, что ни один продукт не может сам спровоцировать болезнь. «Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19», — поделилась эксперт.Так, собранный в течение многих лет лишний вес может стать причиной появления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней, которые и влияют на течение коронавирусной инфекции. Она обратила внимание на то, что один соленый огурец не может загустить кровь, на это способна целая банка.По словам Бурляевой, следует отказаться в период пандемии от насыщенных и транс-изомеров жирных кислот, мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков, а также колбасной продукции, чипсов, майонеза, фастфуда, алкоголя и др.(Фото:Pixabay )