Сотрудники МЧС России провели разъяснительные беседы о необходимости соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в быту.

В целях проведения профилактических мероприятий по снижению роста пожаров и гибели на них людей сотрудниками МЧС России проводятся обходы мест проживания социально неблагополучных семей и граждан, в том числе многодетных, лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.Очередной профилактический рейд был проведен сотрудниками МЧС России совместно с сотрудниками полиции в частном жилом секторе посёлка Ставрово Собинского района Владимирской области.Сотрудники МЧС России провели с гражданами разъяснительные беседы о необходимости соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в быту, при пользовании электронагревательными и отопительными приборами. Напомнили правила пользования пиротехническими изделиями в новогодние праздники. В завершение беседы гражданам были розданы памятки, в которых указан алгоритм действий при возникновении пожара и номера телефонов экстренных служб.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)