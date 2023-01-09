Министерство труда РФ опубликовало календарь праздников в 2023 году, по которому, уже в следующем месяце у владимирцев и жителей страны будет четыре праздничных выходных дня. Дни с 23 по 26

Министерство труда РФ опубликовало календарь праздников в 2023 году, по которому, уже в следующем месяце у владимирцев и жителей страны будет четыре праздничных выходных дня. Дни с 23 по 26 февраля (четверг-воскресенье) станут нерабочими из-за Дня защитника отечества. Следующий выходный жителей региона ожидают 8 марта, а затем в мае – 1, 8 и 9 мая.