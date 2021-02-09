На связь с жителями области вышла и сенатор Ольга Хохлова.

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева подводят итоги недели приемов граждан, которая посвящалась вопросам здравоохранения. На связь с жителями области вышла и сенатор Ольга Хохлова. Одна из острых проблем - отсутствие страховых выплат для сотрудников больниц, не являющихся медиками, в случае их заболевания Ковид-19. Сенатор пообещала поднять проблему в Совете Федерации.Ольга Хохлова, член Совета Федерации от Владимирской области: «Несмотря на то, что у нас много нюансов в здравоохранении, в организации, кадровой политике, во многом, но я хочу поблагодарить тех докторов, которые уже почти больше года в «красной зоне» находились, работали не жалея себя, не жалея своих сил, помогали нам всем, они жили практически на работе. И хочется пожелать им здоровья, сказать огромное спасибо от себя, от всех наших граждан. Потому что те, кто переболели, они очень благодарны конечно медикам, за то, что они помогли им в этот сложный период».Представителей областной общественной организации «Владимирские дети-ангелы» волновала проблема с выдачей жизненно-важных препаратов для детей. В частности, с препаратом «Суксилеп» для детей, страдающих эпилепсией. На данный момент его ввоз в России запрещен, а отечественные аналоги отсутствуют. Одна женщина поблагодарила Ольгу Хохлову за помощь в прохождении обследования перед операцией. Задача таких тематических приемов - наладить взаимодействие различных структур в организации медицинской помощи населению, отметил руководитель общественной приемной Игорь Першин.Игорь Першин, руководитель региональной Общественной приемной партии «Единая Россия»: «Сейчас сложное время, слава Богу, пандемия пошла на спад, и, конечно, тема здравоохранения в повестке дня и в прошлом, и нынешнем году занимает одно из первых мест».Екатерина Гусева