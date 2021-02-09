Фигурант установил местонахождение «тайника-закладки» с наркотиками, которые впоследствии передал приятелю.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ (пособничество в незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере).В мае текущего года в ОМВД России по Петушинскому району поступила информация о том, что фигурант и его 33-летний приятель намереваются незаконно приобрести наркотики.В ходе дальнейшей работы оперативники установили, что обвиняемый через свой мобильный телефон установил координаты и описание местонахождения «тайника-закладки» и забрал из него наркотическое средство, массой 1,08 грамма. Впоследствии обвиняемый передал наркотики приятелю.Уголовное дело в отношении последнего было направлено в суд в августе прошлого года, а в отношении жителя Петушков - выделено в отдельное производство.Вину в содеянном фигурант признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.