Нарушения связаны с необоснованным увеличением сроков расселения жильцов аварийного жилищного фонда.

Прокуратура Киржачского района провела проверку, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения, в том числе, связанные с необоснованным увеличением сроков расселения жильцов аварийного жилищного фонда.Установлено, что администрацией города Киржача до настоящего времени специализированная организация к проведению обследования домов на улицах Коммунальной, в мкр. Красный Октябрь, улицах Свердлова, М. Расковой, Сосновой, Мичурина города Киржача не привлечена, договор о проведении независимой экспертизы не заключен.Выявлены также нарушения в части обследования многоквартирных аварийных домов.Так, представители противопожарной службы, ТО Роспотребнадзора, ТО Росреестра не принимают участия в обследовании многоквартирных жилых домов.На официальном сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -необходимая информация о признании многоквартирного жилого дома по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Заречная, д. 1 отсутствует полностью, что в свою очередь влечет за собой нарушения прав граждан на доступность и открытость информации, подлежащей размещению в информационной системе.Прокуратурой района в адрес главы администрации города Киржача внесено представление, на незаконные нормативные правовые акты принесено 2 протеста.Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.