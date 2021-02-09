За январь их сумма составила 175 млн рублей.

В январе во Владимирской области больше 15 тысяч семей с детьми получили выплаты на общую сумму более 175 млн рублей.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, родителям предоставлена ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка, которую получили 8992 семьи на 99 млн рублей. Мерой поддержки на третьего и последующих детей до трёх лет воспользовались 6775 ячеек общества на сумму 75,9 млн рублей.«За назначением пособий необходимо обращаться в соцзащиту или в МФЦ», - напоминают в обладминистрации.