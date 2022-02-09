Двух жителей Ивановской области обвиняют в хранении и сбыте поддельных банковских купюр. Как...

Двух жителей Ивановской области обвиняют в хранении и сбыте поддельных банковских купюр. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ноябре 2021 года в деревне Липна Петушинского района мужчина обнаружил прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находились две купюры номиналом 5 тысяч рублей. Осмотрев их, он не выявил признаков подделки.С целью дополнительной проверки купюр, мужчина попытался их зачислить через банкомат на карту, однако деньги не были приняты в качестве средства платежа. Затем мужчина сличил их при помощи информации из интернета о фальшивых деньгах. Окончательно убедившись в поддельности найденных купюр, спустя какое-то время он решил потратить "деньги" со своим другом.В магазине «Пятерочка» обвиняемые по отдельности приобрели товары, предъявляли на кассе поддельные денежные средства и получали сдачу подлинными деньгами.Вину в совершении преступления оба фигуранта дела признали в полном объеме, в содеянном раскаялись.Максимально возможное наказание, предусмотренное санкцией указанной выше статьи - лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.Фото: https://pixabay.com/ru/