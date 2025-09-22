Трагедия произошла 20 сентября, в ночное время суток. По предварительным данным Нижегородского СО на транспорте Центрального МСУТ СК России, 42-летний местный житель переходил

Трагедия произошла 20 сентября, в ночное время суток. По предварительным данным Нижегородского СО на транспорте Центрального МСУТ СК России, 42-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не смог. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных повреждений. Следователями СК на транспорте проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются