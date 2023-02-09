В состав делегации вошла бригада из Гусь-Хрустального. Специалисты будут устранять проблемы в секторе жилищно-коммунального хозяйства.

Группа гражданских специалистов отправилась в Докучаевск. Люди разных профессий помогут в восстановлении городского хозяйства на Донбассе.В состав делегации вошла бригада из Гусь-Хрустального. Специалисты будут устранять проблемы в секторе жилищно-коммунального хозяйства.«В основном – это сотрудники горводоканала, которые окажут квалифицированную помощь в восстановлении сетей Докучаевска», - отметил в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.