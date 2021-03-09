Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими, которое произошло 8 марта в Собинском районе.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с тремя пострадавшими, которое произошло 8 марта в Собинском районе.По предварительным данным регионального УМВД, около 17:55 на 2 км автодороги «Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево» водитель автомобиля «ВАЗ» 1999 г.р. не справился с управлением, выехал на встречную полосу на полосу, где совершил столкнулся с «Рено» под управлением водителя 1978 г.р. В результате ДТП водитель «ВАЗа», а также водитель и пассажир 1971 г.р. «Рено» госпитализированы.Всего в период с 1 по 8 марта на территории области зарегистрировано 20 ДТП с пострадавшими, 5 человек погибли и 24 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 несовершеннолетний. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия. Полицейскими оформлено 520 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 90 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.