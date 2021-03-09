Энергосбыт Волга продолжает развивать работу своих дистанционных сервисов. А за их применение дарит подарки. Как стать участником весенней акции Всё включено.

"Энергосбыт Волга" продолжает развивать работу своих дистанционных сервисов. А за их применение дарит подарки. Как стать участником весенней акции "Всё включено".«Энергосбыт Волга» внедряет Личный кабинет для жителей Владимирской области, которые получают единый платёжный документ за услуги ЖКХ. Единую квитанцию от гарантирующего поставщика электроэнергии сегодня оплачивают жители семи районов региона. И теперь они могут решать все возникающие вопросы без посещения офисов, достаточно иметь выход в Интернет.Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":- Внедряем на территории Владимирской области единый платежный документ. Сегодня он у нас есть в 7 районах области. Для удобства наших клиентов мы развиваем личный кабинет клиента для данных видов услуг, поэтому клиентам удобно оплатить, никуда не выходя, за все те виды услуг, которые есть в едином платежном документе.Для регистрации в Личном кабинете достаточно указать электронную почту и номер телефона. Онлайн-сервис позволяет контролировать состояние лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн. При возникновении вопросов жители могут из Личного кабинета направить вопрос специалистам энергокомпании и получить на него ответ.А до конца апреля для всех клиентов «Энергосбыт Волга» подготовил приятные подарки в рамках акции «Всё включено». Чтобы стать её участником необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга».Александр Москвитин, генеральный директор "Энергосбыт Волга":- Для всех, зарегистрировавшихся в кабинете предусмотрены призы от наших партнеров. Для этого нужны простые действия: зарегистрироваться, передать показания, оплатить эти показания и автоматически стать участниками акции.Подробнее об условиях акции на сайте:Каждый клиент, выполнивший условия акции, станет обладателем гарантированного подарка – пакетного приза от партнёров компании. А среди новых пользователей Личного кабинета и мобильного приложения «Энергосбыт Волга» разыграет подарочные сертификаты номиналом 3000 рублей на приобретение бытовой техники. Итоги акции будут подведены уже в мае.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"